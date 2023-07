Senza protezione

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 luglio 2023) Grandine e incendi, gelate, uragani e inondazioni. Con il cambiamento climatico, le calamità naturali aumentano in tutto il mondo, ponendo un serio problema alle assicurazioni. Che smettono di coprire aree troppo a rischio oppure alzano i premi, anche se in pochi si possono permettere gli aumenti. Così i danni finiranno per pesare ancora di più sulla collettività. Per Michael Tipsord è stata un decisione difficile. La compagnia che dirige, la State Farm, è una delle più grandi assicurazioni degli Stati Uniti e nelle scorse settimane ha dovuto annunciare che smetterà di fornire nuove polizze per i proprietari di case in California, uno dei maggiori mercati nazionali. Pochi giorni fa, all’altro capo degli States, la Farmers Insurance ha fatto una scelta ancora più drastica: si ritirerà dalla Florida, aggiungendosi alla mezza dozzina di compagnie che hanno imboccato la stessa strada o ...