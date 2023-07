Senato | ok della Commissione al ddl di riforma del fisco Tutte le novità del testo approvato

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 luglio 2023) Via liberaFinanze delal ddl delega per lafiscale. Molte e rilevanti leche vi sono contenute. Il ddl approda in aula la settimana prossima e poi passerà alla Camera per il definitivo via libera. Dopodiché sarà corsa contro il tempo. Il governo, infatti, punta ad approvare i decreti attuativi a settembre per permettere che almeno una partedel– global minimum tax e correzioni del contenzioso tributario – entri in vigore dal primo gennaio 2024. «Ci stiamo muovendo su tre obiettivi, la certezza del diritto, la semplificazione e l’obiettivo contrasto all’evasione fiscale», ha spiegato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo. Ma vediamo ora nel dettaglio le...