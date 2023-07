Se ci penso Inzaghi si scopre | chi vuole l' Inter | clamoroso intreccio con il Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Paolo Maldini e Frédéric Massara, negli ultimi giorni da direttori del, lo volevano in squadra per questa stagione. Ma alla fine lo svincolato Daichi Kamada, centrocampista offensivo uscito dall'Eintracht Francoforte, è tuttora sul mercato. Ci ha provato la Lazio, ma la trattativa non è andata in porto. Adesso il calciatore è stato proposto all', che cerca un elemento per completare la sua mediana. Il giapponese, classe 1996, diventerebbe il sostituto di Mkhitaryan e, come ha fatto l'armeno, dovrebbe adattare le sue caratteristiche al 3-5-2 di, dove potrebbe ricoprire il ruolo dino mancino in mediana., Kamada non è la priorità. Occhi ancora su Samardzic In questo momento l'è concentrata sul risolvere la grana portiere (manca sia il ...