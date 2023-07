Scuola | Vannini Uil | Dal decreto Immissioni ancora precariato in Campania | 1 549 posti Ata liberi | solo 564 autorizzazioni

(Di venerdì 28 luglio 2023) “Inanche quest’anno assistiamo alla stessa scena: tantivacanti per il personale Ata, ben 1.549, e pochein ruolo, appena 564. Un brutto film già visto, scritto da chi evidentemente dimentica che lanon è fattadi docenti ma funziona grazie a tutta la comunità educante che comprende anche i collaboratori scolastici, di laboratorio e amministrativi”. Lo afferma la segretaria generale della UilRuaRoberta, per la quale “questi lavoratori meritano rispetto, ma, al contrario, ilpresentato in queste ore ai sindacati, relativo alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2023/24, prevede che su 27.409e disponibili a livello ...

In collegamento Roberta(UilRua). Conduce Andrea Carlino. Appuntamento previsto per venerdì 28 luglio alle 14:30 .Lo afferma la segretaria generale della UilRua Campania Roberta, per la quale 'questi lavoratori meritano rispetto, ma, al contrario, il decreto presentato in queste ore ai sindacati,...Lo afferma la segretaria generale della UilRua Campania Roberta, per la quel "questi lavoratori meritano rispetto, ma, al contrario, il decreto presentato in queste ore ai sindacati, ...

Vannini (Uil Scuola): “Da dm Immissioni ancora precariato. Valditara si impegni in investimenti seri” Orizzonte Scuola

“In Campania anche quest’anno assistiamo alla stessa scena: tanti posti vacanti per il personale Ata, ben 1.549, e poche immissioni in ruolo, appena 564. Un brutto film già visto, scritto da chi evide ..."In Campania anche quest'anno assistiamo alla stessa scena: tanti posti vacanti per il personale Ata, ben 1.549, e poche immissioni in ruolo, appena 564.