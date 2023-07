Scontri dopo Brescia-Cosenza | 75 daspo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sono settantacinque iemessi dal questore diin relazione aglidentro e fuori lo stadio Rigamonti che hanno coinvolto gli ultrasni in occasione della finale play out tra la squadra di casa e il. I provvedimenti – della durata da 3 a 10 anni – arrivanoi 4 arresti differiti avvenuti nelle ore successive alla partita. Alcuni tifosi avevano fatto invasione di campo con lancio di fumogeni, altri ultras invece erano usciti dall’impianto alla ricerca del contatto con i tifosi ospiti. SportFace.

