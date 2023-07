Scherma | ucraina Olga Kharlan squalificata ai Mondiali per mancato saluto a russa

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – L’aidi2023 di Milano per ilcon la mano a fine dell’incontro con la sciabola allaAnna Smirnova. La Smirnova non ha accettato, è rimasta in pedana con la Russia che ha presentato ricorso, chiedendo il rispetto del regolamento. Alla fine è arrivato il cartellino nero per l’, che perde così anche la possibilità di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Estratto dell'articolo di Flavio Vanetti per www.corriere.it la mancata stretta di mano tra anna smirnova e olga kharlan ai mondiali di1 L'Olga Kharlan ha deciso di affrontare la russa Anna Smirnova nei trentaduesimi della sciabola femminile ...L'invasione russa insi consuma anche in pedana. E, a meno di un anno da Parigi 2024, la domanda ...Leggi anche Mondiali2023,Kharlan squalificata per mancato saluto a russa "E' stata una bellissima giornata, ho dato tutto perché vengo da una stagione molto difficile , dove ho ...

La guerra anche in pedana: lite tra l'atleta ucraina e la russa. Poi la squalifica per antisportività La Gazzetta dello Sport

In una giornata durissima per Olga Kharlan e per il mondo dello sport in generale, ovviamente al fianco della sua compagna è rimasto Luigi Samele, schermidore azzurro argento olimpico nella sciabola a ...Un pomeriggio assurdo quello che si è vissuto ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Milano. Nella sciabola al femminile l'ucraina Olga Kharlan, una delle favorite per il titolo, è stata squ ...