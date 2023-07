Scherma | Thomas Bach scrive a Olga Kharlan | il CIO assicura un pass per le Olimpiadi! E per la gara a squadre ai Mondiali…

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023)ha ricevuto una lettera da, il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale. La missiva è stata inviata tramite mail alla schermitrice ucraina in seguito all’episodio avvenuto ieri ai Mondiali di Milano. La sciabolatrice si era presentata in pedana per disputare l’incontro di primo turno contro la russa Smirnova, lo ha vinto agevolmente e poi non ha salutato la rivale con una stretta di mano (come prevede il regolamento classico), ma soltanto porgendo l’arma (pratica che era prevista dal protocollo Covid). L’avversaria si è seduta sulla pedana in segno di protesta per svariati minuti e, dopo un ricorso,è stata squalificata dal torneo individuale. Il conflitto bellico in corso di svolgimento tra i due Paesi sta avendo ampie conseguenze in ampio sportivo. Ebbene, ...