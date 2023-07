Scherma | spadiste in finale per l’oro ai Mondiali | Olimpiadi ipotecate

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’ottava medaglia azzurra è prenotata aidi. L’Italia, infatti, si è qualificata per ladella prova a squadre di spada femminile. Il quartetto composto da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola si giocherà ora il titolo iridato contro la Polonia. Le azzurre hanno sconfitto in una semitiratissima contro la Svizzera con il punteggio di 40-36. Tutti gli assalti sono stati molto combattuti, con l’Italia che non è mai riuscita a trovare l’allungo decisivo. Fiamingo è salita in pedana sul +1 ed ha costruito il break vincente nell’assalto contro Angeline Favre. In precedenza l’Italia aveva battuto nei quarti diHong Kong. Una vittoria arrivata con il punteggio di 29-26 con leazzurre che hanno sempre avuto il ...

