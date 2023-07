Scherma | spadiste d’argento ai Mondiali di Milano | l’Italia ipoteca il pass olimpico

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sfuma il sogno iridato dopo quattordici anni per la spada femminile azzurra. Il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola conclude al secondo posto la prova a squadre, dopo aver perso la finale contro la Polonia per 32-28 e deve dunque accontentarsi dell’argento, che è comunque l’ottava medaglia per la spedizione azzurra aidi. Ci pensa sempre Navarria a dare i break al, con la friulana che prima tocca il +5 (14-9) e poi il +3 (23-20) a due assalti dal termine. Santuccio soffre un po’ all’inizio con Trzebisnka, ma rimedia con un’importantissima stoccata nel finale per il 25-23 con cui si entra negli ultimi tre minuti. Swatowska-Wenglarczyk mette subito tre stoccate ea avanti (26-25). Fiamingo reagisce, ma purtroppo la polacca è una furia e ...