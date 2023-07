Scherma | Rossella Fiamingo | “È un magnifico argento” Mara Navarria | “Siamo sulla strada giusta”

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) Non arriva l’oro per un niente per la spada femminile italiana nella gara a squadre ai Mondiali 2023 di(sconfitta in finale contro la Polonia per 32-28), ma a Milano le azzurre, Alberta Santuccio,e Federica Isola possono assolutamente ritenersi soddisfatte per ilconquistato, che permette anche al Bel Paese di avvicinarsi prepotentemente alla qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Qui di seguito le parole delle quattro spadiste italiane subito dopo la finale.: “Sentire il peso della medaglia è sempre bellissimo. Stamattina non ci aspettavamo neanche di arrivare in fondo. Abbiamo temuto anche per il primo assalto contro Hong Kong che era il più ...