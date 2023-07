Scherma | Olga Kharlan riammessa al Mondiale | “Competere è la cosa più importante per un atleta”

(Di venerdì 28 luglio 2023) “La possibilità diè lapiùper un. Ringrazio la FIE per aver cambiato la decisione”, con queste paroleha cominciato il suo intervento in una conferenza stampa straordinaria ai Mondiali dia Milano, dopo che nella giornata di ieri la campionessa ucraina era stata squalificata con il cartellino nero per il mancato saluto alla russa Anna Smirnova al termine del loro assalto. Il presidente della FFE e membro del Comex della FIE, Bruno Gares, ha spiegato la situazione died inoltre ha fatto sapere che da domani cambierà anche la regola del saluto al termine di un assalto, con la possibilità di poter effettuare un saluto anche solo con il tocco delle lame: “ La situazione del mondo è complessa, ...

Olga Kharlan, l’atleta ucraina squalificata ieri dai mondiali di scherma in corso a Milano, è stata riammessa. Lo ha deciso l’executive board della Federscherma internazionale, dopo aver riconosciuto ..."Ringrazio il Comitato Fie per questa decisione. La cosa più importante per gli atleti è poter competere. Nel mio caso è davvero importante per la mia famiglia, per la mia squadra e per il mio Paese.