Scherma | Olga Kharlan | ' Le regole devono cambiare perché il mondo sta cambiando'

La schermitrice ucrainaKharlan in un video su Instagram spiega quando avvenuto il 27 luglio nei mondiali di Milano, quando in pedana, dopo aver battuto Anna Smirnova si è rifiutata di dare la ...Aumentano di tono le polemiche in seguito al caso legato aKharlan, atleta ucraina squalificata ai Mondiali didi Milano dopo il mancato saluto al termine dell'assalto contro la russa Anna Smirnova. Sul tema nelle scorse ore si è espresso il CIO, ...Sono ancora in corso i mondiali dia Milano. Ma sulla pedana, dopo la vittoria ai trentaduesimi di finale, l'atleta ucrainaKharlan non è più tornata: squalificata per non aver stretto la mano alla rivale russa Anna ..."Le regole devono cambiare perché il mondo sta cambiando". La schermitrice ucraina Olga Kharlan in un video su Instagram spiega quando avvenuto il 27 luglio nei mondiali di Milano, quando in pedana, d ...Prima si elabora un compromesso e poi si diventa improvvisamente duri, squalificando chi ha parenti e amici sotto le bombe ...