Scherma | Mondiali Milano 2023 | la squadra di sciabola maschile chiude al sesto posto

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ladicomposta da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele non va oltre ilaidiin corso di svolgimento a. Il percorso degli azzurri comincia nel modo giusto sconfiggendo nettamente l’Ungheria per 45-26 nei sedicesimi di finale e prosegue altrettanto bene anche negli ottavi di finale, dove travolgono l’Ucraina mediante lo score di 45-25. La formazione italiana, però, trova la battuta d’arresto proprio ad un passo dalla zona medaglie, venendo sconfitta per 45-43 in una tiratissima sfida contro la Francia. A questo punto a Berrè, Curatoli, Gallo e Samele non resta altro che provare a conquistare il quintoma, dopo aver piegato il ...

"In relazione alla squalifica comminata all'atleta ucraina Olga Kharlan dalla Federazione Internazionale, in occasione dei Campionatiattualmente in corso di svolgimento a Milano, tenendo conto degli evidenti impatti che la decisione sta d...I giovanissimi campioni italiani Under 14 a bordo pedana ai, a far il tifo per i propri beniamini, e a vivere insieme a loro momenti entrati già di diritto nella storia della. È ...Aididi Milano le squadre azzurre di fioretto femminile e di spada maschile entrano tra le migliori otto. Le azzurre Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto e Arianna Errigo ...

L'azzurro Tommaso Marini ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto individuale maschile ai mondiali di scherma in corso a Milano. Il 23enne schermidore anconetano ha battuto 15-13 l'americano Nick Itkin ...Navarria, Santuccio, Fiamingo e Isola hanno battuto la Svizzera in semifinale e ora gareggiano per l’oro nella finale contro la Polonia ...