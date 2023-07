Scherma | le fiorettiste si qualificano agevolmente per i quarti dei Mondiali

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tutto molto facile per leazzurre, che staccano il biglietto per idi finale deidia Milano. Un compito davvero semplicissimo per l’Italia, che questa mattina aveva solo un assalto per qualificarsi tra le migliori otto squadre. Contro la Romania è arrivato un comodissimo successo con il punteggio di 45-18 per il quartetto composto dalle medagliate individuali Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto e da Francesca Palumbo, con quest’ultima che ha preso il posto, rispetto alla gara di due giorni fa, di Martina Batini. L’Italia è ovviamente la super favorita per la medaglia d’oro e affronterà domani la Germania nei. Le tedesche hanno battuto la Spagna per 45-25. L’eventuale semifinale per le azzurre sarà contro Giappone o Canada, mentre nella parte bassa ...

... la grande festa dellaitaliana tenutasi lo scorso maggio a Riccione, si è arricchito di un ... leAlice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto, chiudendo con Tommaso Marini ...Ancora una giornata da ricordare per l'Italia ai Mondiali di2023 in svolgimento a Milano. Dopo gli exploit delle, è un altro interprete della disciplina più tecnica e difficile dellaa far impazzire il pubblico meneghino. Tommaso ...Un'ora per sbrigare la pratica e tornare a competere condella sua categoria, tra le ... l'Italia ha ancora le carte in regola per confermarsi una potenza dellamondiale. Un anno fa ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Le medaglie dei “grandi”, le emozioni dei più pi ...MILANO (ITALPRESS) - Le medaglie dei "grandi", le emozioni dei più piccoli. I giovanissimi campioni italiani Under 14 a bordo pedana ai Mondiali, a far i ...