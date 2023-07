Scherma | la farsa | riammessa l’ucraina squalificata e avrà pure il pass olimpiadi

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 28 luglio 2023) Colpo di scena: l’esecutivo della Federazione Internazionale di(FIE) ha deciso di riammettere al Mondiale l’atleta ucraina Olga Kharlan. La decisione arriva dopo che Kharlan era stata sospesa per essersi rifiutata di dare la mano all’avversaria russa, dopo averla battuta in pedana. Una giravolta in poche ore che ha dell’incredibile. La mano tesa in pedana La campionessa ucraina ha avuto un confronto incandescente con la russa Anna Smirnova nel tabellone 64 di sciabola femminile ai Mondiali didi Milano. Kharlan ha trionfato su Smirnova con un punteggio decisivo di 15-7. Tuttavia, dopo la competizione, Kharlan ha solo esposto la sciabola, un saluto che è stato inizialmente “convalidato” dall’arbitro. Tale mancato saluto ha infiammato gli animi: l’avversaria ha protestato sedendosi per lunghi minuti in pedana, portando così alla ...