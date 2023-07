Scherma | gli spadisti accedono ai quarti dei Mondiali | tabellone ricco di sorprese

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023) Missione compiuta dagliazzurri nella giornata odierna aidia Milano. L’obiettivo deidi finale è stato centrato con pieno merito dall’Italia, che domani andrà a caccia di una medaglia e di un piazzamento che può valere un biglietto per Parigi per il prossimo anno. Il quartetto azzurro composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini hanno superato ai sedicesimi facilmente il Brasile con il punteggio di 44-21 e poi hanno sconfitto negli ottavi l’Egitto per 44-25, rendendo più semplice del previsto una sfida che sembrava essere più complicata all’inizio. Adesso neidi finale l’Italia ha sicuramente una bella occasione di volare in semifinale. Gli azzurri saliranno in pedana con i favori del pronostico contro la Repubblica Ceca, ...