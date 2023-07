Scherma | Dario Chiadò | “Rossella resta sempre la chiusura principale Questo argento ripaga comunque il lavoro svolto”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il sogno di tornare sul gradino più alto del podio dopo nove anni è sfumato proprio all’ultimo assalto per l’Italia nella prova a squadre di spada femminile ai Mondiali di Milano. Unimportante per la formazione del CT, che ha commentato così il risultato delle sue ragazze: “Quando non si vince un po’ di amarezza c’è. Abbiamo condotto un match tatticamente molto buono. Davanti avevamo una Polonia con delle atlete che sono tra le migliori nello scenario mondiale. Sapevamo che non era detta l’ultima parola fino alla fine”. Chiaramente l’ultimo assalto diFiamingo è stato decisivo in negativo per le sorti della squadra azzurra, ma il CT azzurro non ha dubbi sulla scelta di lasciare in quella posizione la siciliana: “Chiudere è una ...

