Scherma | colpo di scena | riabilitata l' ucraina Kharlan che ringrazia la Federazione

Per il presidente del Comitato olimpico russo, Stanislav Pozdnyakov, ex fuoriclasse dellae vincitore di 3 ori olimpici e 10 mondiali, il Cio "si è schierato in un conflitto politico, e ha ...Nellail saluto è obbligatorio, c'è proprio scritto sul regolamento della federazione ... Il nuovodi scena alle 13.05 '. La scelta di rimanere in pedana non è partita dalla schermitrice ...Cerioni il pragmatico, quello di 'un belnon porta due punti', la filosofia che era riuscito ... Perché, per quanto sia uno sport individuale, anche laha dinamiche di squadra che devono ...

Colpo di scena ai Mondiali di scherma, l'ucraina Kharlan torna in ... Open

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Polonia, 25-24: va a vuoto Fiamingo, che si espone alla stoccata della polacca. Termina qui l'ottavo assalto. Italia avanti di due lunghezze. Ora è il ...La Fie ha riammesso Olga Kharlan dopo la sospensione di ieri per essersi rifiutata di dare la mano all'avversaria russa Anna Smirnova ...