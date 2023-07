Scherma | Bach scrive a Kharlan | “Avrai pass olimpico per Parigi 2024 in caso di mancata qualificazione”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nonostante la squalifica dai Mondiali 2023 diin corso di svolgimento a Milano, Olgapotrà coronare il suo sogno di partecipare ai Giochi Olimpici di. Dopo essere stata riammessa nella competizione iridata in vista della gara a squadre, il presidente del CIO, Thomas, ha voluto comunicare all’ucraina che riceverà unper il prossimo anno: “Cara Olga, da collega schermidore, è impossibile immaginare come tu ti senta in questo momento. La guerra contro il tuo Paese, la sofferenza della gente ucraina, l’incertezza sulla tua partecipazione ai Mondiali dia Milano, i conflitti interiori che tu e molti dei tuoi connazionali potreste avere e quindi gli eventi che sono accaduti ieri, una montagna russa di ...

E proprio vista la nebulosità della vicenda, è intervenuto nientemeno che il presidente del Cio, Thomas, olimpionico proprio di, con una lettera ufficiale indirizzata a Kharlan, di fatto ......della schermitrice russa Smirnova che prende una sedia e blocca la pedana dei Mondiali di...avversari di guerra - scrive polemicamente il giornale tedesco - Benvenuti nel mondo di Thomas'......oltre che membro Cio, si è speso personalmente per trovare una mediazione, e dopo una riunione a cui hanno partecipato tra gli altri il ministro Abodi e il reggente internazionale della...

Il suo mandato scade dopo i Giochi di Parigi 2024: nel 2025 si dovrebbe votare per il Cio (oltre che per il Coni) a meno che sia possibile cambiare con qualche escamotage la Carta Olimpica e consentir ...A Rmc Sport la schermitrice squalificata per non aver dato la mano all’avversaria russa. Olga Kharlan, la schermitrice che si è rifiutata di salutare l’avversaria russa, Anna Smirnova, e che per quest ...