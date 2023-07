Saviano | Pd e Don Ciotti | tre robe da matti

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’estate presenta tre casi delicati: un caso psichiatrico (rto), un caso umano (Don) e un caso di depistaggio internazionale (il Pd). Partiamo dal caso umano dirto, il cui programma è stato cancellato dalla RAI dopo gli improperi che il giornalista si è messo a fare pubblicamente a mezzo governo. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/As-Np-1-8.mp4 Essendo lui un egocentrico con manie persecutorie, sta andando in giro a dire che la sua sospensione è una vittoria della mafia messa in atto da amici della mafia, cioè dal governo. Di mafia ovviamente in questa storia non c’è ombra e neppure di censure o limitazione della libertà d’informazione.infatti è libero di dare dei bastardi e dei malavitosi, cosa che ha fatto, a primi ...