Saviano fuori dai palinsesti Rai | interrogazione Pd in Vigilanza | “L’azienda riveda la scelta | la cancellazione provocherà un danno erariale”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il Partito democratico presenta un’in Commissione diRai sulladeidi Insider, il programma sulla mafia dello scrittore Roberto. “Nei giorni scorsi abbiamo appreso dagli organi di informazione che il programma dello scrittore-giornalista Roberto, Insider, faccia a faccia col crimine, di quattro puntate, già registrate e previste per novembre su Raitre, non sarà mandato in onda”, dichiarano i membri dem Ouidad Bakkali, Annamaria Furlan, Antonio Nicita, Francesco Verducci, Stefano Graziano, Vinicio Peluffo e Nico Stumpo. “Noi chiediamo con forza che la Rai possa rivedere questa decisione per due ordini di motivi: il primo riguarda la rilevanza del programma diin merito all’argomento trattato, e ...

L'ira funesta dello scrittore Robertodopo aver saputo, dai giornali, della cancellazione del suo programma Insider faccia a faccia con il crimine: 4 puntate, già registrate e previste a novembre su RaiTre, non ha tardato a ...... Rai, la presidente Marinella Soldi è intervenuta in difesa disbattutodai palinsesti: 'Auspicherei un supplemento di riflessione interna' • Putin, che non ha rinnovato l'accordo ......quale sia il criterio che spinga i vertici del servizio pubblico a direquesto oquest'...perché la tv di Stato dovrebbe 'dare voce a tutte le voci e il giudizio su Facci o su' ...Roberto Saviano non avrà programmi in Rai. Ad annunciarlo è l'amministratore delegato dell'azienda televisiva Roberto Sergio, in un'intervista a ...Lo ha detto la presidente della Rai, Soldi, auspicando "un supplemento di riflessione". Frase che è di gran lunga la più volgare, cafona, sguaiata, triviale, laida e offensiva tra quante se ne sono se ...