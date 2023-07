Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista di “Grande Fratello” | Il comunicato Mediaset

(Di venerdì 28 luglio 2023)ladi “” Illadi “” in partenza a settembre. In conduzione confermato Alfonso Signorini. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e disimpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni:in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00 Leggi anche –> GF Vip 6, un ex gieffino sbarca al Festival del Cinema di Venezia: l’annuncio La ...

Confermato alla conduzione Alfonso Signorini Dopo le indiscrezioni arriva l'ufficializzazione:Buonamicila nuova opinionista del 'Grande Fratello' in partenza a settembre (si parla dell'11 o del 18 ma ancora non c'è una data sicura). In conduzione confermato Alfonso Signorini. La ...Per la prima volta non cidistinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale. Il team di autori cercherà di portare all'interno della casa spontaneità e freschezza, mettendo al centro il ...E lo si comprende proprio dal comunicato di Mediaset:Buonamici la nuova opinionista di "Grande Fratello" in partenza a settembre. In conduzione confermato Alfonso Signorini. La ...