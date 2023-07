SAP Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 28 luglio 2023) Fondata nel 1972, SAP ha iniziato il suo viaggio come System Analysis Program Development, ma successivamente ha adottato l’acronimo SAP. Da un piccolo progetto portato avanti da cinque persone, l’azienda è cresciuta fino a diventare un colosso multinazionale con sede a Walldorf, in Germania, e oltre 105.000 dipendenti in tutto il mondo. : Assunzioni in Corso Con l’introduzione di SAP R/2 e SAP R/3, SAP ha stabilito uno standard globale per i software ERP. Ma di cosa si tratta? L’Enterprise Resource Planning, chiamato comunemente “ERP” e tradotto in italiano come “pianificazione delle risorse d’impresa“, è un sistema particolare di gestione aziendale che comprende al suo interno tutti i processi rilevanti di un’azienda, come vendite, gestione del magazzino, acquisti e contabilità, tra gli altri. Nell’attuale contesto, in cui il valore aggiunto, rappresentato da lavoro e ...