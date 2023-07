Sant’Andrea di Conza | l’estate comincia con Marco Bocci

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon il monologo “Lo Zingaro – Non esiste curva dove non si possa sorpassare”ufficialmente la 46esima rassegna ricreativa e culturale didi. Quasi cinque decenni anni di teatro in un piccolo borgo che diventa palcoscenico di grandi eventi. E negli ultimi 11 anni si è aggiunta anche la Festa del Libro. Primo appuntamento il 2 agosto 2023, ore 21.30 al Teatro Episcopio, con l’attore: monologo emotivo ed appassionante in cuiracconta la storia esemplare di un pilota di auto sconosciuto il cui destino è però indissolubilmente legato ad un mito della Formula 1: Ayrton Senna. Ricostruendo in parallelo la vicenda personale dello Zingaro e quella di Senna, il racconto rintraccia coincidenze, premonizioni, intuizioni che ...