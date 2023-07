Samsung rimuove di nascosto una funzione da Galaxy S23 Ultra

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sembra cheabbia arbitrariamente rimosso un'opzione per la registrazione video in 8K daiS23, vediamo i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

MILANO (ITALPRESS) – Novità in arrivo in casa Samsung. Innovazione, design ed efficienza caratterizzano i nuovi prodotti. A partire dalla quinta generazione degli smartphone pieghevoli, Galaxy Z Flip5 ...Il nuovissimo Samsung Galaxy Watch 6, appena annunciato, è disponibile in preordine su Amazon. Insieme a lui, anche il modello Classic. Parecchie le configurazioni a disposizione dell’utente e non sol ...