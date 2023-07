Samp | cosa contesta la Finanza a Ferrero | dalle plusvalenze con la Juve alla malversazione | la situazione

E', comunque, presto per capirerischiano i due club, ma al massimo la Juve riceverà una multa. Stesso discorso per la, che non dovrebbe subire punti di penalizzazione. A rischiare grosso è ......cambia Nel 2020, in particolare, l'inchiesta si concentra sui calciatori Nicolò Francofonte , Matteo Stoppa ed Erik Gerbi , passati dalla Juve alla Sampdoria. Così come sulla cessione della...Ferrero indagato: l'inchiesta esta succedendo. Ferrero non è l'unico su cui si sta ...operazioni inesistenti in relazione a compravendite di calciatori intervenute nel 2019 e nel 2020" trae ...

Sampdoria, Finanza in sede: indagati Ferrero, Romei e Bosco GenovaToday

Riportiamo un articolo di Calciopress del 27 giugno scorso. I termini sono scaduti da un bel pezzo, se il passare del tempo non è un’opinione. Intanto l’Inter, la Fiorentina, il Milan ...La Sampdoria partirà da -2: il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto la penalizzazione per il mancato pagamento di ritenute Irpef e Inps. Intanto, la Reggiana ha annunciato i quadri del settore gio ...