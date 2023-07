Salvo Sottile al posto di Report? Il sindacato dei giornalisti Rai sul piede di guerra | «Uno schiaffo ai dipendenti»

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nuove grane per i vertici Rai, dopo le indiscrezioni che indicanoprossimo a prendere ildiil lunedì sera su Raitre. La protesta parte daldeiRai, che in una nota annuncia battaglia: «Dopo aver liberato il lunedì sera di Rai3 spostando alla domenica, al settimo piano di Viale Mazzini hanno pensato bene di mettere al suouna trasmissione prodotta da una società esterna, una redazione a cui non mancheranno prime utilizzazioni e un conduttore,, anche lui esterno, e per di più inciampato in un brutto post sulla segretaria del Pd Elly Schlein, corredato di bestemmia, post che ha poi disconosciuto. Ma questo caso non ha creato imbarazzo ai ...