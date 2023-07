Salvini mette il turbo | quanto guadagna la Lega | tutte le cifre E c' è chi crolla

(Di venerdì 28 luglio 2023) Boom dellanell'ultima Supermedia Agi/YouTrend: il partito di Matteolo 0,5% in due settimane e si porta così al 9,2%. Un aumento dovuto in parte al piccolo travaso di voti da Forza Italia dopo il picco registrato dagli azzurri a giugno per la scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi. Perriguarda gli altri partiti, invece, le variazioni sono minime. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito col 28,7% e una leggera flessione (-0,2). A seguire c'è il Partito democratico che perde lo 0,2 e scende al 20%, soglia sotto la quale non era mai risceso dopo le prime settimane successive alla vittoria di Elly Schlein alle primarie. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte chelo 0,1 e sale al 15,9%. Poi, dopo la ...

Non so che peccato mortale abbiano fatto peri cittadini calabresi, siciliani, pugliesi e ... Chi crede a questo di solitodavanti il profitto e il tornaconto economico '. Finale bordata ......Visconti I modi di Matteosono sempre quelli soliti, non propriamente civili, dalla definizione di 'signore in tonaca' (anche perché si tratta di un prete che la tonaca non lamai) fino ...ha spiegato che da alcuni decenni non simano organicamente al tema della casa. E che il suo Ministero intende ora affrontare questo tema, con i sindacati, con le associazioni, con le ...

Supermedia, Salvini mette il turbo: quanto guadagna la Lega, tutte le cifre Liberoquotidiano.it

Devid Dori, Oriana Ruzzini e Alfredo di Sirio: "Le parole di Salvini, che lo ha definito "ignorante e superficiale" sono inquietanti e risuonano ancor più gravi all'indomani dell'anniversario dell'att ...“La rimodulazione del Pnrr No, si chiamano ‘tagli’, perché il Pnrr prevedeva e prevede che entro il 2026 dovessero essere realizzati i progetti. Ora tutte le risorse tagliate nel Pnrr non andranno pi ...