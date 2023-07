Salmo in ospedale dopo un brutto incidente | “Ho rischiato di perdere un braccio”

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 luglio 2023) Saltano due concerti diunche ha coinvolto il cantante. Le due date siciliane del Summer Tour, in programma nei prossimi giorni a Catania e Palermo, sono state annullate. Il rapper è stato infatti coinvolto in un pericoloso sinistro, come ha lui stesso mostrato sui social. L’artista su Instagram si è mostrato mentre era incon una fascia alha raccontato di essersi ferito con il vetro di una porta, ha spiegato di stare bene, ma purtroppo dovrà fermarsi per qualche giorno. “Sto bene, ieri hodiilcon una porta di vetro. Sono stato molto fortunato – ha scritto il rapper sui social -. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ...