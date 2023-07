Salmo finisce in ospedale dopo un brutto incidente

... a Majano arrivaAddio a Rinaldo Castellan, il vigile buono che fece solo due multe Come attrarre i migliori talenti in un'aziendacontro un'auto in sosta a Udine e poi fugge: si ...... stavoltaproprio a vaffanculo. Era già accaduto nel 2019, quando Luché aveva commentato, male, un post vagamente tronfio di, nel quale si sparava un po' di pose definendosi il numero ...... anche quando una relazionea causa della delusione; di come, anche di fronte alla fine ... Ci sono: Marracash, Guè, Fabri Fibra,, Sfera Ebbasta, Lazza, Blanco, Mahmood, Noemi, Tedua, ...

Operazione Scampia e Game Over: il diss Luchè Salmo finisce Rapologia