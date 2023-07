Salerno | metropolitana fino all’Aeroporto di Pontecagnano | via libera da Rfi

(Di venerdì 28 luglio 2023) Arriva il viada Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) al prolungamento delladi: approvato – come riportanotizie – il progetto definitivo per arrivare nello scalo aeroportuale anche dopo gli espropri. All’esito della conferenza di servizi era stata rilasciata la valutazione d’impatto ambientale attestando la compatibilità dell’opera col paesaggio circostante. Il piano era già stato approvato in precedenza dal ministero dell’Ambiente e dalla giunta regionale. Segui ZON.IT su Google News.

Ok di RFI al prolungamento delladifino all' aeroporto- Costa d'Amalfi. Un'opera importante che aveva visto già l' approvazione in precedenza del ministero dell' Ambiente e della Regione Campania. ...... 350 giorni per la categoria D e 546 per la categoria P); nell'ASL Liguria 3 (area... al San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona a, effettuate 91 ecografie ostetriche nel canale ...... nell'AS Ligure 3 - Areadi Genova si registrano addirittura tempi di attesa pari a ... al San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona a, effettuate 91 ecografie ostetriche nel canale ...

Notte bianca a Salerno, corse straordinarie della metropolitana ilmattino.it

StampaVia libera da Rfi al prolungamento della metropolitana di Salerno fino all’Aeroporto a Pontecagnano. Dopo la fermata stadio Arechi prevista quella al Costa ‘Amalfi. A darne notizia la Città. App ...Gli anni bui della pandemia sono un lontano ricordo. E l’ossigeno per Palazzo di Città arriva soprattutto dai servizi e dalle attrazioni a turisti che arrivano da ogni ...