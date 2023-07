Salerno | maltrattamenti in famiglia | indagata una donna

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il 26 luglio u.s., i Carabinieri della Stazione diDuomo hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta di questa Procura, nei confronti di unaper i reati di estorsione aggravata e continuata,in, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Secondo l’ipotesi accusatoria, laavrebbe, con cadenza settimanale a partire dal 2021, preteso somme di denaro comprese tra i 100 e i 400 euro dai genitori andando in escandescenza in caso di diniego. Il 29 giugno u.s. in una circostanza analoga, i genitori avevano chiesto l’intervento dei Carabinieri per riportare alla calma la figlia, che nell’occasione, alla vista dei militari, nel tentativo di barricarsi in ...

