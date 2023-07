Salernitana | 95 milioni per ristrutturare l’Arechi | “sarà lo stadio più moderno d’Italia” | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 28 luglio 2023) I club italiani continuano a programmare il futuro e la questione degli stadi è sempre più in primo piano. E’ pronto un investimento da 95di euro dalla Regione Campania percompletamente loArechi di Salerno. Il progetto di restyling è stato presentato dal governatore Vincenzo De Luca: “avremo unocoperto come in tutte le realtà civili”, ha detto l’ex sindaco di Salerno, spiegando che i lavori andranno avanti “con il triplo turno” e che l’obiettivo è quello di avere pronto “per dicembre 2025 lopiù”. “Doteremo la struttura di un impiantovoltaico, ci saranno aree hospitality e 18 Sky box. La scelta progettuale, inoltre, è di fare un’unica gradinata, quindi non ci saranno più i due anelli ...