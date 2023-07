(Di venerdì 28 luglio 2023) Non è riuscito a battere il compagno di squadra, ma appare comunque soddisfatto Carlosal termine delle qualifiche in Belgio . Lo spagnolo ha infatti chiuso al 5°la sessione odierna ...

...: "Bene Q1 e Q2, peccato l'ultimo giro in Q3" "Oggi abbiamo avuto condizioni molto insidiose - ha spiegato Carlos- ogni volta che andavo inera totalmente diversa. Siamo riusciti a ...È uscito il sole non soltanto sulladi Spa - Francorchamps ma anche sulla Ferrari , in queste qualifiche del venerdì in Belgio . ...il 2° e 5° posto conquistati rispettivamente da Leclerc e...Laè andata a migliorare giro dopo giro, creando grande incertezza fino all'ultimo giro ... restando davanti alla Ferrari di Carlosper una manciata di millesimi. Alle loro spalle troviamo ...

Sainz: "Pista insidiosa, ma il 5° posto è un buon risultato" Autosprint.it

Charles Leclerc partirà in prima posizione domenica al Gp del Belgio. Un po' più in difficoltà del compagno di team Carlos Sainz: "Condizioni molto insidiose oggi, ogni volta che salivo in macchina la ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.44 Leclerc è rientrato ai box, mentre Sainz rimane dentro con gomma intermedia: è un bel rischio. Tutti stanno montando gomma slick. 17.43 Valtteri Bottas ...