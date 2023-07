Russia | missile si abbatte su un bar a Rostov | le immagini terrificanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un'esplosione in un bar di Taganrog, nella regione russa di, ha ferito almeno 15 persone. Lo riferisce il governatore della regione Vasily Golubev. "Tutti coloro che hanno chiesto assistenza medica hanno lesioni lievi da schegge. Non ci sono vittime", ha fatto sapere in un messaggio sul proprio canale Telegram. Secondo Mosca, sarebbe stato undi Kiev S-200 a causare l'esplosione nel locale 'Il Giardino di Chekhov'. "I sistemi aerei russi hanno rilevato ilucraino e lo hanno intercettato in volo", ha affermato il ministero della Difesa. Lemostrano i resti del bar, ridotto in macerie, e diversi edifici circostanti danneggiati.