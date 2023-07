Russia e Corea del Nord | insieme nella spettacolare parata militare

La7.it - Kim Jong Un sorride accanto al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e ai funzionari cinesi, mentre presiede la parata militare indel Nord per celebrare il settantesimo ...... con la presenza di ospiti di alto rango provenienti dae Cina, Pyongyang sta anche inviando agli Stati Uniti "un segnale: grazie al rafforzamento dei legami cone Cina, ladel ...Altri erano Bielorussia,del Nord e Siria. Mentre altri 17 nel continente, incluso il ... Altri 28 Stati africani hanno votato per condannare l'aggressione dellaall'Ucraina. La Bielorussia ...

Dall'Africa alla Corea del Nord, la ricerca di alleati della Russia Euronews Italiano

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver sventato durante la notte un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca. «L'Uav è stato distrutto per mezzo della ...Kim Jong Un sorride accanto al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e ai funzionari cinesi, mentre presiede la parata militare in Corea del Nord per celebrare il settantesimo anniversario dell'ar ...