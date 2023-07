Russia di Putin limita il diritto all' aborto mentre la chiesa ortodossa spinge per il bando totale

parlerà oggi della situazione in Ucraina con i rappresentanti di alcuni Paesi africani. La"rispetta e studia attentamente" le proposte di pace africane,afferma il presidente russo ...parlerà oggi della situazione in Ucraina con i rappresentanti di alcuni Paesi africani. La"rispetta e studia attentamente" le proposte di pace africane,afferma il presidente russo ...'Non vogliamo soffrire né per la, né pere neppure per Kirill', si legge nell'appello, in cui si chiede di troncare immediatamente e in via definitiva le relazioni con la Chiesa ...

Ucraina Russia, le ultime notizie della guerra di Putin di oggi 28 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver sventato durante la notte un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca. «L'Uav è stato distrutto per mezzo della ...Al summit Russia-Africa che Putin ha organizzato a San Pietroburgo senza invitarlo, voleva esserci anche lui: Evgeny Prigozhin, il cuoco-traditore che appare e scompare da Russia e Bielorussia. E vole ...