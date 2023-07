Rubavano collane con la “tecnica dell’abbraccio” | arrestati due coniugi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 luglio 2023) Seriate. Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Bergamo hanno arrestato lunedì 17 luglio duerumeni, B.N. e B.A., di 38 e 39 anni, colti in flagranza di reato mentreuna collana in oro ad un uomo residente a Seriate. I due, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, in particolare per furti con destrezza con la cosiddetta “”, negli ultimi tempi si aggiravano tra i paesi della provincia di Bergamo alla ricerca di vittime da derubare, per lo più anziani facilmente aggredibili. Gli agenti della Squadra Mobile erano al corrente che i due viaggiavano a bordo di una Ford SW e da qualche giorno avevano predisposto dei servizi mirati nel tentativo di prenderli. La mattina del 17 luglio, uno degli equipaggi in servizio sul territorio ha incroiato l’auto con due persone a ...