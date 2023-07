Roma | sul cassonetto strapieno di spazzatura compare un cartello ' cinematografico' | Dopo ' Balla coi lupi' arriva

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 28 luglio 2023), sopra l'immondizia imperante in città spunta unesilarante (ma anche amaro): ecco cosa c'è scritto sopra e perché lo definiamoaffronta da molti anni problemi significativi riguardanti la gestione dei rifiuti. Purtroppo c'è un'inefficienza di base nella raccolta e nello smaltimento della. I ritardi nel prelevare immondizia e la mancanza di adeguati sistemi che possano eliminarla portano a un sempre maggiore accumulo di sporcizia per strada. Le infrastrutture per la gestione di questo problema, come gli impianti di trattamento e gli inceneritori, spesso sono obsolete o insufficienti per far fronte al crescente volume di 'schifezze' prodotte dalla città. Il problema principale è che la gestione dei rifiuti è - o almeno è stata - spesso afflitta da problemi ...