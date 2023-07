Roma | si arrampica sulle statue della Fontana di Trevi e poi si tuffa tra le risate dei presenti | nessuno protesta

(Di venerdì 28 luglio 2023) Altro bagno in uno dei monumenti iconici di. Nel video, diffuso da Welcome to Favelas, un uomo sisul gruppo scultoreo didie siin acqua. Un’ovazione si leva dalla folla. Molti dei turisti stranieri e italiani intorno allaridono e filmano il gesto, mainterviene L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le immagini sono finite sull'account Instagram Welcome to favelas che documenta scene di degrado e inciviltà ama anche nelle altre città italiane. Fa il bagno nella Fontana di Trevi poi ...Ormai è diventato lo spettacolino improvvisato dell'estate (nelle ultime settimane già diversi casi): il tuffo nella fontana di Trevi, la più iconica della città die forse del mondo. Assediata da migliaia di turisti stranieri e italiani in visita, la reazione è di divertimento, come se ormai facesse parte delle attrazioni ufficiali. Tutti riprendono, molti ...Le foto 28 luglio 2023 14:23, sisulle statue della Fontana di Trevi e poi si tuffa tra gli applausi dei presenti - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

Roma, si arrampica sulla Fontana di Trevi per tuffarsi TGLA7

Altro bagno in uno dei monumenti iconici di Roma. Nel video, diffuso da Welcome to Favelas, un uomo si arrampica sul gruppo scultoreo di Fontana di Trevi e si tuffa in acqua. Un’ovazione si leva dalla ...Arrampicata con tuffo nella Fontana di Trevi. È la scena alla quale hanno assistito decine di turisti quando un uomo è entrato nella vasca, lo ...