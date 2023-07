Roma-Renato Sanches | ci siamo | a ore la fumata bianca | i dettagli

'Le scoperte archeologiche" ha così spiegatoSebastiani - ci hanno restituito molta storia medievale di, piuttosto eccezionale per la città. Questi ritrovamenti - conclude Sebastiani - ......uno dei leader della. Su La Gazzetta dello Sport di oggi commenta le ipotesi attorno alla nuova squadra di Mourinho, tra giocatori che devono arrivare e altri che si stanno inserendo....Oramai è davvero ad un passo,Sanches e lapresto inizieranno a camminare insieme, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport .e Psg stanno trattando gli ultimi dettagli per chiudere una trattativa che ...

Roma, Mourinho vuole Morata: messaggi a Pinto. Renato Sanches più vicino Corriere dello Sport

La Roma continua a muoversi sul mercato. Per Renato Sanches il club giallorosso attende, dato che il Paris Saint-Germain non ha ancora dato l'ok per il prestito con diritto di riscatto.Nel frattempo Pinto trovava la formula giusta col Psg: prestito oneroso da 1,5 milioni con diritto di riscatto a 12,5 che può diventare obbligo in base a un numero alto di presenze del portoghese e ...