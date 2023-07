Roma Blitz antidroga | arrestate 11 persone | maxi sequestro di stupefacenti in tutta la città

(Di venerdì 28 luglio 2023)– I Carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito una serie dinella Capitale, dal centro storico alle periferie, che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di, di 11e aldi centinaia di dosi tra cocaina, hashish, crack ecstasy e MDMA, e di 1.900 euro circa in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaMonte Sacro hanno arrestato un 34enne, al termine di un inseguimento all’interno del parco pubblico denominato “parco dell’Aniene”. L’uomo, mentre si trovava a bordo di un’autovettura, risultata poi a noleggio, alla vista dei militari ha cercato di dileguarsi causando un sinistro ...

La decisione è maturata dopo un incontro, avvenuto anei giorni scorsi, tra il presidente ... Rivoluzione azzurra: tutti i nomi E inoltre Facundo Gonzalez alla Juventus,di Giuntoli. E derby ...... la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 'Appia' assicura i collegamenti trae le ...Commenta per primo Ildella Guardia di Finanza arrivato ieri mattina attorno alle dieci nella sede della Sampdoria ... mentre ala GdF compiva perquisizioni nella sede di Sace, dell'Istituto ...La Federcalcio italiana e quella turca hanno appena inviato una lettera alla Uefa in cui si candidano ad organizzare insieme l’Europeo del 2032. L’Italia e la Turchia a tutt’oggi erano le uniche due c ...A Roma una serie di blitz antidroga condotti dai Carabinieri, dal centro storico alle periferie, hanno portato all’arresto di undici persone ...