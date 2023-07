Rocco Garzya conquista il suo primo titolo in UK e in carriera

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 28 luglio 2023) Martedì un wrestler italiano ha iscritto per la prima volta il suo nome sulmassimo di una federazione UK.infatti ha battuto Rayne Leverkusen (che abbiamo visto in Italia in Break Pro lo scorso Giugno), diventando il nuovo HUSTLE Champion, secondo italiano di sempre are la cintura (prima di lui, era riuscita nell’impresa Laura Di Matteo). Dall’Italia agli UKha debuttato nel 2014 in WIVA, con la controversa gimmick del Colonello Manganello, spietato tutore dell’ordine (e omaggio alla leggendaria gimmick di Big Boss Man), successivamente, si trasferì in Canada alla Storm Academy dell’ex WWE e WCW Lance Storm, assieme a Mambo Italiano (allora Wonder Winston); da lì il ritorno in Italia e poi lo spostamento in UK con la nuova gimmick di ...