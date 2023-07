Roberto Saviano |  «Vidi il corpo di Mina  Quel delitto è un incubo che ancora mi tormenta»

... il direttore di La7 Andrea Salerno (tra coloro che hanno portato una testimonianza anche durante la cerimonia religiosa), il direttore del TgLa7 Enrico Mentana,("Andrea ci ha ...Tra questie altri volti noti di La7, ma anche l'editore Urbano Cairo, e gli amici come Enrico Vanzina e Simona Izzo . In chiesa anche i parenti dei protagonisti delle sue inchieste, ...Lui l'ha fatto senza paura", le parole di, in occasione dei funerali di Andrea Purgatori.'Nei giorni scorsi abbiamo appreso dagli organi di informazione, a seguito di proteste da parte di parlamentari di maggioranza, che il programma dello scrittore - giornalista Roberto ...“Noi chiediamo con forza che la Rai possa rivedere questa decisione”: lo affermano i parlamentari del Partito democratico in Vigilanza ...