Ritrovato a Formia il covo bunker di Bardellino | esponente dei casalesi

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLo scorso mercoledì mattina, a, durante una perquisizione eseguita da polizia e carabinieri è statoun piccolo vano sotterraneo alto 170 centimetri in un appartamento in passato riconducibile al notodei clan deiAntonio. Al locale,occultato al di sotto di un pavimento, si accedeva mediante una botola situata su binari scorrevoli ed una scaletta; al suo interno è presente una panca e una lampadina, in uno spazio molto angusto (120X100 centimetri). La perquisizione è stata eseguita nell’ambito delle attività investigative per il tentato omicidio di Gustavo, 43 anni, avvenuto nel febbraio 2022. Le indagini sono state coordinate dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di ...

FORMIA: RITROVATO IL COVO-BUNKER DI ANTONIO BARDELLINO Latina Tu

Un bunker, appartenuto e utilizzato in passato dal boss dei Casalesi, Antonio Bardellino è stato scoperto dalla Polizia di Stato della Squadra Mobile di ...