Ritiro Djokovic | arriva il clamoroso annuncio | tifosi impietriti

(Di venerdì 28 luglio 2023) Potente scossa su tutto il mondo del tennis, coned appassionatid’innanzi alle news suldi Novak. Ancora su di giri il mondo del tennis per quanto visto qualche settimana fa, con il predestinato Carlos Alcaraz in grado di trionfare in quel di Wimbledon vincendo il proprio primo Slam in carriera a soli 20 anni. Lo spagnolo, fra l’incredulità e l’eccitazione degli appassionati, è infatti riuscito in un’impresa fin qui ancora estranea al proprio modo di giocare, in cui la superficie d’erba era sempre apparsa ricca di lacune. “Carlitos” ha però abilmente lasciato il passato alle proprie spalle, svolgendo un percorso da veterano ed eliminando alcuni degli esponenti principali del circuito. Berrettini, Rune e Medvedev, tutti inesorabilmente caduti sotto i colpi dello spagnolo giunto poi in ...

I risultati nei prossimi due Slam sul cemento influiranno moltissimo sulla pianificazione del futuro e di un eventuale. 'Come e quandosi ritirerà - scrive il Telegraph - secondo ...BELGRADO (Serbia) - Novak non mollare. Sembra essere questo il messaggio del padre del tennista serbo che anche quest'anno è riuscito a restare ai massimi livelli. Finoraha vinto due delle tre prove del Grand Slam , e sicuramente andrà all'assalto anche del titolo degli Us ...... ma prima dell'incontro del terzo turno "The Hammer" è stato costretto a un nuovo, causa i ...per un nuovo exploit come quello del 2021 non si vedono e sono principalmente i big comee ...

Djokovic, le parole del papà sul ritiro: "Ecco in quale anno spero ... Corriere dello Sport

Entrambi gli danno un anno ancora, al massimo due. Per il Telegraph Djokovic ha pronta una carriera politica in Serbia ...BELGRADO (Serbia) - Novak non mollare. Sembra essere questo il messaggio del padre del tennista serbo che anche quest’anno è riuscito a restare ai massimi livelli. Finora Djokovic ha vinto due delle ...