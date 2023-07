Rissa tutta al femminile in perizoma e ciabatte in un lussuoso hotel di Las Vegas – VIDEO

(Di venerdì 28 luglio 2023)a Lasin uno degli alberghi più famosi della città. Protagoniste 4 donne che se le sono date di santa ragione tirandosi per i capelli e usando lecome armi. Il tutto condito da outfit che non sono passati inosservati: una di loro infatti indossava un. Il parapiglia è avvenuto a poca distanza dai tavoli da poker dove gli ospiti del resort stavano giocando. A porre fine al teatrino sono stati gli agenti di sicurezza che hanno fermato le donne e le hanno cacciate dall’albergo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il giovane Bembo fu accoltellato al culmine di unaavvenuta all'alba del primo gennaio scorso ...agenti della squadra Mobile - più nitide e contribuire ulteriormente alla ricostruzione di...Durante la notte tra il 6 e il 7 aprile scorsi, infatti, al Gratosoglio era scoppiata unache ..."strade sicure" vengano schierati nelle varie zone più pericolose della città per arginare......i provvedimenti pere lesioni gravi sono scaturiti dopo lo scoppio di una violentissima... Gli aggressori, probabilmente per mostrare l'episodio sui social, hanno ripresola scena con ...JESOLO - Violenti litigi, schiamazzi e problemi di sicurezza: il Comune usa il pugno duro. E’ stata notificata ieri mattina ai gestori del locale “Dolce Notte” di via ...A Milano la polizia ha arrestato 14 persone ritenute responsabili di aver partecipato a una rissa, a colpi di machete e pistole, avvenuta lo scorso ...