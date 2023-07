“Rischio una trombosi” | il videomessaggio di Jovanotti dopo l’operazione

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 28 luglio 2023) Come sta? Il cantante sta affrontando nella Repubblica Dominicana la convalescenzal’incidente in bicicletta del 16 luglio scorso echirurgica subita per la frattura di clavicola e femore. Lorenzo Cherubini aggiorna costantemente i fan sul proprio stato di salute attraverso i social, e in questi ultimi giorni è particolarmente attivo su TikTok; proprio da qui ha fatto sapere di star bene, e di voler tornare in Italia appena possibile. @lorenzojova #buongiorno #evviva ? suono originale - LorenzoOra sto seduto un’oretta, poi piano piano cominciamo a fare un po’ di movimenti – spiega seduto sulla sedia a rotelle su cui deve temporaneamente stare per riprendersi del tutto – Come mi dice il mio Fabrizio Borra, poi agosto lo passerò da lui. Appena sarò in grado di prendere un volo ...