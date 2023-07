Riparte il programma “Azzurro | Storie di mare” ideato e condotto da Beppe Convertini

(Di venerdì 28 luglio 2023) Al via la terza stagione di “di”, da domenica 30 luglio, ilpensato,dae prodotto dalla Zeus Group per la regia di Daniele Carminati, regista e autore presso la RAI, per cui ha diretto fiction e film. Un format di successo, questo, lo dicono le rilevazioni, con una media del 20% di share di telespettatori. Potremmo seguiresu Rai 1 alle 9.35/9.40 circa, con sette puntate, nelle quali si racconterà la bellezza e l’originalità della costa italiana. Partendo dalla magnifica Isola di Ponza e navigando lungo le coste della Regione Lazio, e della suggestiva Campania, sulle coste magiche Liguria, per quelle uniche della Puglia, ma anche per la straordinaria ...

...Piemonte Alberto Cirio hanno firmato ieri a Roma il secondo addendum all'Accordo diper ... "Con questo accordoil piano per la banda ultralarga che era regolato da un accordo del 2016 ...Entro fine settimana , inun nuovo incontro per chiudere la trattativa. Contro l'Al Nassr,... Iscodal Betis. Radu saluta l'Inter: va in prestito al Bournemouth. Gabbia al Villarreal ...: SPETTACOLI 8 agosto ore 17. Dos del Bue, Vattaro: A spasso con Biancaneve Trekking ... Terminata l'esperienza, ogni bambinoverso una nuova tappa, un'altra tenda/isola da esplorare. ...

Feste di quartiere, si riparte da Ponte d'Oddi. Il programma PerugiaToday

Dopo l’ennesima vittoria stagionale di Max Verstappen , nel Gp di Ungheria dello scorso weekend (23 luglio), la F1 riparte dallo storico circuito di Spa-Francorchamps per il Gp del Belgio (28-29-30 ...Dal 18 agosto al 10 settembre la rassegna proporrà venti appuntamenti dedicati alla recitazione. Il direttore artistico Savelli: "Viviamo il palco come una gioia, un rito collettivo che deve far emozi ...