al momento non offre le necessarie garanzie: la Juventus è a caccia di un nuovo colpo a centrocampo per accontentare Massimiliano AllegriLa Juventus non si fida delle condizioni di, con il nuovo Dt Giuntoli che sta cercando di mediare con l'entourage del giocatore per ritoccare verso il basso l'ingaggio da oltre 10 milioni di euro lordi a stagione fino al 2026. Allegri e ...... dobbiamo recuperare dei giocatori, la prossima settimana recuperemoe Vlahovic , domani ... Ci siamo passati anche un mese fa, quando c'è stato ildel Cda e le dimissioni del presidente. ...A maggio 2021 era vicino alla Juventus: Paratici lo stava chiudendo ma poi ci fu... oppure: "è dai tempi diche non arriva uno semisconosciuto che si rivela un fenomeno. Questo vuol ...

Ribaltone Pogba, ad agosto cambia tutto: annuncio improvviso ... Calciomercatonews.com

Pogba al momento non offre le necessarie garanzie: la Juventus è a caccia di un nuovo colpo a centrocampo per accontentare Allegri ...Dopo essere stato ospite alla Continassa, Fabrizio Ravanelli ha raccontato ai microfoni di TV PLay il suo incontro con Pogba: "Ho avuto la possibilità di parlare con Pogba. Stavo ...